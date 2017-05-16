Тренер радить Кличку відкласти бій з Джошуа

Американський фахівець Джеймс Алі Башир висловив свою думку щодо кар'єри українського екс-чемпіона світу.

Башир вважає, що Кличку не варто проводити другий поспіль бій з Джошуа vringe.com

Джеймс Алі Башир, який працює помічником у команді українського екс-чемпіона світу(64-5, 53 КО), висловив свою думку щодо подальшої кар'єри ветерана.

"Якщо б я був тренером Кличка, то запропонував би йому відпочити, потім провести бій у вересні. Йому 41, він повинен залишатися активним. Якби я був його тренером, я б порадив йому шукати можливості провести бій проти Паркера чи Вайлдера, а вже потім Джошуа. В цей же час і Джошуа буде зайнятий: Пулєв, Ф'юрі.

Я абсолютно впевнений, що в ту ніч Володимир переміг би будь-якого супертяжа в світі, крім Ентоні Джошуа. Джошуа був як "Бастер" Даглас. Це - особливий емоційний стан. В ту ніч ніхто б не зміг його перемогти", - сказав Башир.

29 квітня у Лондоні відбувся поєдинок, в якому британець Ентоні Джошуа (19-0, 19 КО) нокаутував Кличка-молодшого в одинадцятому раунді. Після бою чемпіон заявив, що готовий дати ветерану реванш, однак Володимир зробить заяву з цього приводу тільки в червні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віталій Кличко ледь не побився з Ентоні Джошуа.