Трансфер Зозулі визнаний одним з найгірших у сезоні чемпіонату Іспанії

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Український нападник не зміг зарекомендувати себе з кращої сторони у Примері.

Зозуля не зміг заграти в Іспанії realbetisbalompie.es

Трансфер українського форвардаз "Дніпра" в "Бетіс" іспанські вболівальники визнали одним з найгірших у минулому сезоні Прімери.

Зозуля посів п'яте місце в списку з дев'яти футболістів, які не змогли показати себе з кращого боку в клубах чемпіонату Іспанії.

За підсумками голосування компанію в п'ятірці найгірших трансферів українцю склали Андре Гомеш, Пабло Алькасер, Люка Дінь (всі - "Барселона"), а також Ніколас Гайтан ("Атлетіко").

Зозуля зіграв за "Бетіс" шість поєдинків, але голів не забивав. Пізніше зі сканадалом зірвалася оренда гравця в "Райо Вальєкано", в результаті чого Роман завершував сезон без ігрової практики.

Раніше повідомлялося, що Зозуля припинив кар'єру у збірній України.