Трансфер Зозулі визнаний одним з найгірших у сезоні чемпіонату Іспанії

Український нападник не зміг зарекомендувати себе з кращої сторони у Примері.
Зозуля посів п'яте місце в списку з дев'яти футболістів, які не змогли показати себе з кращого боку в клубах чемпіонату Іспанії.
За підсумками голосування компанію в п'ятірці найгірших трансферів українцю склали Андре Гомеш, Пабло Алькасер, Люка Дінь (всі - "Барселона"), а також Ніколас Гайтан ("Атлетіко").
Зозуля зіграв за "Бетіс" шість поєдинків, але голів не забивав. Пізніше зі сканадалом зірвалася оренда гравця в "Райо Вальєкано", в результаті чого Роман завершував сезон без ігрової практики.
Раніше повідомлялося, що Зозуля припинив кар'єру у збірній України.apostrophe.com.ua