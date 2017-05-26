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Трансфер Зозулі визнаний одним з найгірших у сезоні чемпіонату Іспанії

26 травня в 14:37

Український нападник не зміг зарекомендувати себе з кращої сторони у Примері.

Зозуля
Зозуля не зміг заграти в Іспанії
realbetisbalompie.es
Трансфер українського форварда Романа Зозулі з "Дніпра" в "Бетіс" іспанські вболівальники визнали одним з найгірших у минулому сезоні Прімери.

Зозуля посів п'яте місце в списку з дев'яти футболістів, які не змогли показати себе з кращого боку в клубах чемпіонату Іспанії.

За підсумками голосування компанію в п'ятірці найгірших трансферів українцю склали Андре Гомеш, Пабло Алькасер, Люка Дінь (всі - "Барселона"), а також Ніколас Гайтан ("Атлетіко").

Зозуля зіграв за "Бетіс" шість поєдинків, але голів не забивав. Пізніше зі сканадалом зірвалася оренда гравця в "Райо Вальєкано", в результаті чого Роман завершував сезон без ігрової практики.

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Раніше повідомлялося, що Зозуля припинив кар'єру у збірній України.

За матеріалами: apostrophe.com.ua
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Теги Зозуля футбол Дніпро Бетіс
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