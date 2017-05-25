Топ Новини
<
>

Тотовицький повернувся в "Шахтар"

25 травня в 15:46

Оренда українського півзахисника у чемпіонаті Бельгії підійшла до кінця.

123
Тотовицький поки не знає, де продовжить кар'єру
Sport Arena
Півзахисник Андрій Тотовицький покинув бельгійський "Кортрейк" і повернувся в Україну, так як оренда гравця, який належить донецькому "Шахтарю", підійшла до кінця.

"У "Кортрейка" не було опції викупу, тому я повертаюся в розташування "Шахтаря". У Бельгії завершився сезон, я повернувся в Україну. Коли зі мною зв'яжуться з "Шахтаря", тоді стане ясно, що робимо далі", - цитує українського футболіста "Футбол 24".

Тотовицький був орендований бельгійським "Кортрейком" у "гірників" на початку поточного сезону, після чого провів за бельгійську команду 23 поєдинки у всіх турнірах, забивши 5 голів.

Читайте також: Тотовицький забив гол у порожні ворота в чемпіонаті Бельгії

Раніше Тотовицький увійшов до символічної збірної туру чемпіонату Бельгії.

За матеріалами: Football24.ua
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.27
EUR 29.40
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...