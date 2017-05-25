Тотовицький повернувся в "Шахтар"

Оренда українського півзахисника у чемпіонаті Бельгії підійшла до кінця.
"У "Кортрейка" не було опції викупу, тому я повертаюся в розташування "Шахтаря". У Бельгії завершився сезон, я повернувся в Україну. Коли зі мною зв'яжуться з "Шахтаря", тоді стане ясно, що робимо далі", - цитує українського футболіста "Футбол 24".
Тотовицький був орендований бельгійським "Кортрейком" у "гірників" на початку поточного сезону, після чого провів за бельгійську команду 23 поєдинки у всіх турнірах, забивши 5 голів.
Раніше Тотовицький увійшов до символічної збірної туру чемпіонату Бельгії.Football24.ua