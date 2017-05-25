Тотовицький повернувся в "Шахтар"

Оренда українського півзахисника у чемпіонаті Бельгії підійшла до кінця.

Тотовицький поки не знає, де продовжить кар'єру Sport Arena

Півзахисникпокинув бельгійський "Кортрейк" і повернувся в Україну, так як оренда гравця, який належить донецькому "Шахтарю", підійшла до кінця.

"У "Кортрейка" не було опції викупу, тому я повертаюся в розташування "Шахтаря". У Бельгії завершився сезон, я повернувся в Україну. Коли зі мною зв'яжуться з "Шахтаря", тоді стане ясно, що робимо далі", - цитує українського футболіста "Футбол 24".

Тотовицький був орендований бельгійським "Кортрейком" у "гірників" на початку поточного сезону, після чого провів за бельгійську команду 23 поєдинки у всіх турнірах, забивши 5 голів.

Раніше Тотовицький увійшов до символічної збірної туру чемпіонату Бельгії.