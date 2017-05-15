Світоліна залишила топ-10 світового рейтингу WTA

Найкраща тенісистка України втратила одне місце в світовому рейтингу.
В оновленій версії списку, яка з'явилася на офіційному сайті жіночого Туру, українка посіла 11-е місце. Варто відзначити, що на одну сходинку піднялася українка Леся Цуренко, яка тепер є 41-ю ракеткою планети. Катерина Бондаренко, в свою чергу, залишилася на 91-й сходинці.
Лідером світового рейтингу стала німкеня Анжелік Кербер, якій вдалося обійти американку Серену Вільямс.
Рейтинг WTA від 15 травня:
1 (2). Анжелік Кербер (Німеччина) – 7035
2 (1). Серена Вільямс (США) – 6110
3 (3). Кароліна Плишкова (Чехія) – 6010
4 (8). Симона Халеп (Румунія) – 5205
5 (5). Домініка Цибулкова (Словаччина) – 4480
6 (6). Йоханна Конта (Великобританія) – 4330
7 (4). Гарбинье Мугуруса (Іспанія) – 4287
8 (9). Світлана Кузнєцова (Росія) – 4260
9 (7). Агнєшка Радванська (Польща) – 4195
10 (11). Каролін Возняцкі (Данія) – 3915
11 (10). Еліна Світоліна (Україна) – 3780
...41 (42). Леся Цуренко (Україна) – 1223
...91 (91). Катерина Бондаренко (Україна) – 670
Нагадаємо, в кінці квітня Еліна Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA в Стамбулі.WTA Tennis