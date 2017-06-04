Світоліна вийшла до 1/8 фіналу Ролан Гаррос

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Українка продовжує переможну ходу по Відкритому чемпіонату Франції.

Світоліна зробила черговий крок до титулу у Франції Facebook/Elina Svitolina

Шоста ракетка світу українкавийшла в 1/8 фіналу Ролан Гаррос.

У третьому раунді українка зустрічалася з Магдою Лінетт з Польщі, яка займає 94-ту сходинку рейтингу WTA. Всього за півтори години за підсумками двох сетів Світоліна пробилася у четвертий раунд. В третій раз поспіль Еліна дісталася цієї стадії в Парижі.

3-й раунд

Еліна Світоліна (Україна, 5) - Магда Лінетт (Польща) - 6:4, 7:5

За вихід у чвертьфінал Світоліна побореться з хорваткой Петрою Мартіч, яка є 290-ю ракеткою світу.

Нагадаємо, раніше Ролан Гаррос покинула Леся Цуренко.