Світоліна вийшла до 1/8 фіналу Ролан Гаррос

Українка продовжує переможну ходу по Відкритому чемпіонату Франції.
У третьому раунді українка зустрічалася з Магдою Лінетт з Польщі, яка займає 94-ту сходинку рейтингу WTA. Всього за півтори години за підсумками двох сетів Світоліна пробилася у четвертий раунд. В третій раз поспіль Еліна дісталася цієї стадії в Парижі.
3-й раунд
Еліна Світоліна (Україна, 5) - Магда Лінетт (Польща) - 6:4, 7:5
За вихід у чвертьфінал Світоліна побореться з хорваткой Петрою Мартіч, яка є 290-ю ракеткою світу.
Нагадаємо, раніше Ролан Гаррос покинула Леся Цуренко.DT.UA