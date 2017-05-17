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Світоліна вийшла у третій раунд турніру в Римі

17 травня в 20:29

Українка в наполегливому поєдинку здолала суперницю з Франції.

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Світоліна вийшла на німкеню Бартель
btu.org.ua
11-я ракетка світу українка Еліна Світоліна подолала бар'єр другого кола грунтового турніру WTA Premier 5 в Римі.

В Рим Еліна Світоліна приїхала з показником в 26 перемог при шести поразках за сезон, отримавши восьмий номер при посіві. Її суперницею у другому колі була Алізе Корне з Франції.

У першому сеті суперниці показували рівну гру, але в кінцівці Світоліна зуміла уникнути помилок і вийти вперед. У другій партії Корне також чинила гідний опір фаворитці, але з п'ятого матчболу Світоліна оформила перемогу - 6:4, 7:6 (11).

Українка стала третьою у світі тенісисткою в нинішньому сезоні, якій вдалося здобути 27 перемог. Еліна вперше пробилася в третій раунд, а її наступною суперницею стане німкеня Мона Бартель.

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Нагадаємо, раніше поразки в Римі зазнала Леся Цуренко.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Рим Світоліна Цуренко теніс
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