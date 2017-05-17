Світоліна вийшла у третій раунд турніру в Римі

Українка в наполегливому поєдинку здолала суперницю з Франції.

Світоліна вийшла на німкеню Бартель btu.org.ua

11-я ракетка світу українкаподолала бар'єр другого кола грунтового турніру WTA Premier 5 в Римі.

В Рим Еліна Світоліна приїхала з показником в 26 перемог при шести поразках за сезон, отримавши восьмий номер при посіві. Її суперницею у другому колі була Алізе Корне з Франції.

У першому сеті суперниці показували рівну гру, але в кінцівці Світоліна зуміла уникнути помилок і вийти вперед. У другій партії Корне також чинила гідний опір фаворитці, але з п'ятого матчболу Світоліна оформила перемогу - 6:4, 7:6 (11).

Українка стала третьою у світі тенісисткою в нинішньому сезоні, якій вдалося здобути 27 перемог. Еліна вперше пробилася в третій раунд, а її наступною суперницею стане німкеня Мона Бартель.

Нагадаємо, раніше поразки в Римі зазнала Леся Цуренко.