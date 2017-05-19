Світоліна вийшла у півфінал турніру в Римі

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Українка продовжує переможну ходу на турніру.

Українка здобула перемогу в двох сетах twitter.com

11-я ракетка світуподолала чвертьфінальний бар'єр грунтового турніру WTA Premier 5 в Римі.

Українка переграла чеську тенісистку Кароліну Плішкову у двох сетах з рахунком - 6:2, 7:6.

Перший сет Світоліна виграла легко, а от у другому українка перемогла лише на тай-брейку з рахунком 11:9, відігравши по ходу три сетболи.

1/4 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, 8) – Кароліна Плішкова (Чехія, 2) - 6:2, 7:6

У півфіналі римського турніру перша ракетка України зіграє з переможницею пари Вінус Вільямс – Гарбин'є Мугуруса.

В поточному сезоні Світоліна вже встигла виграти три турніра WTA. У 2017 році українка перемагала на турнірах в Тайбеї, Дубаї та Стамбулі.

Раніше Еліна Світоліна залишила топ-10 світового рейтингу WTA.