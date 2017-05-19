Світоліна вийшла у півфінал турніру в Римі

Українка продовжує переможну ходу на турніру.
Українка переграла чеську тенісистку Кароліну Плішкову у двох сетах з рахунком - 6:2, 7:6.
Перший сет Світоліна виграла легко, а от у другому українка перемогла лише на тай-брейку з рахунком 11:9, відігравши по ходу три сетболи.
1/4 фіналу
Еліна Світоліна (Україна, 8) – Кароліна Плішкова (Чехія, 2) - 6:2, 7:6
У півфіналі римського турніру перша ракетка України зіграє з переможницею пари Вінус Вільямс – Гарбин'є Мугуруса.
В поточному сезоні Світоліна вже встигла виграти три турніра WTA. У 2017 році українка перемагала на турнірах в Тайбеї, Дубаї та Стамбулі.
Раніше Еліна Світоліна залишила топ-10 світового рейтингу WTA.DT.UA