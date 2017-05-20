Світоліна вийшла у фінал турніру в Римі і очолить чемпіонську гонку WTA

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Суперниця українки відмовилася від продовження гри.

У фіналі Світоліна зіграє з Халеп twitter.com

11-а ракетка світустала фіналісткою грунтового турніру WTA Premier 5 в Римі.

Найкраща тенісистка України в півфіналі турніру пройшла чинну чемпіонку "Ролан Гаррос" Гарбин'е Мугурусу.

Іспанська спортсменка відмовилася від продовження боротьби в першому сеті. На той момент рахунок у поєдинку був 4:1 на користь Світоліної.

Українка після цієї перемоги очолить чемпіонську гонку WTA на наступному тижні. У фіналі турніру в Римі Світоліна зіграє з румунською тенісисткою Сімоною Халеп.

В поточному сезоні Світоліна вже встигла виграти три турніри WTA. У 2017 році українка перемагала на турнірах в Тайбеї, Дубаї та Стамбулі.

Раніше Еліна Світоліна залишила топ-10 світового рейтингу WTA.