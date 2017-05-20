Топ Новини
<
>

Світоліна вийшла у фінал турніру в Римі і очолить чемпіонську гонку WTA

20 травня в 19:21

Суперниця українки відмовилася від продовження гри.

Свитолина
У фіналі Світоліна зіграє з Халеп
twitter.com
11-а ракетка світу Еліна Світоліна стала фіналісткою грунтового турніру WTA Premier 5 в Римі.

Найкраща тенісистка України в півфіналі турніру пройшла чинну чемпіонку "Ролан Гаррос" Гарбин'е Мугурусу.

Іспанська спортсменка відмовилася від продовження боротьби в першому сеті. На той момент рахунок у поєдинку був 4:1 на користь Світоліної.

Українка після цієї перемоги очолить чемпіонську гонку WTA на наступному тижні. У фіналі турніру в Римі Світоліна зіграє з румунською тенісисткою Сімоною Халеп.

В поточному сезоні Світоліна вже встигла виграти три турніри WTA. У 2017 році українка перемагала на турнірах в Тайбеї, Дубаї та Стамбулі.

Читайте також: Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA у Стамбулі

Раніше Еліна Світоліна залишила топ-10 світового рейтингу WTA.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Світоліна теніс Україна
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.39
EUR 29.37
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...