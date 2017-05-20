Світоліна вийшла у фінал турніру в Римі і очолить чемпіонську гонку WTA

Суперниця українки відмовилася від продовження гри.
Найкраща тенісистка України в півфіналі турніру пройшла чинну чемпіонку "Ролан Гаррос" Гарбин'е Мугурусу.
Іспанська спортсменка відмовилася від продовження боротьби в першому сеті. На той момент рахунок у поєдинку був 4:1 на користь Світоліної.
Українка після цієї перемоги очолить чемпіонську гонку WTA на наступному тижні. У фіналі турніру в Римі Світоліна зіграє з румунською тенісисткою Сімоною Халеп.
В поточному сезоні Світоліна вже встигла виграти три турніри WTA. У 2017 році українка перемагала на турнірах в Тайбеї, Дубаї та Стамбулі.
Раніше Еліна Світоліна залишила топ-10 світового рейтингу WTA.DT.UA