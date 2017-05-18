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Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру в Римі

18 травня в 23:02

Українка виграла два з трьох сетів всуху.

Свитолина
Світоліна впоралася з німкенею Бартель
Facebook/Elina Svitolina
11-та ракетка світу українка Еліна Світоліна подолала бар'єр третього раунду грунтового турніру WTA Premier 5 в Римі.

В Рим Еліна Світоліна приїхала з показником в 26 перемог при шести поразках за сезон, отримавши восьмий номер при посіві. Її другою суперницею після перемоги над француженкою Алізе Корне була Мона Бартель з Німеччини.

Німкеня зуміла здобути перемогу в першому сеті, однак в подальшому домінування Світоліної не викликало сумнівів, в результаті чого українка виграла 12 геймів поспіль і оформила підсумкову перемогу - 3:6, 6:0, 6:0. У чвертьфіналі суперницею Еліни буде переможниця протистояння швейцарки Тімеї Бачінськи і чешки Кароліни Плішкової.

Ще одна українка Катерина Бондаренко разом з чешкою Катериною Синяковою пробилася у чвертьфінал парного розряду, обігравши у другому раунді сербсько-німецький дует Єлена Янкович/Андреа Петкович - 7:5, 7:5.

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Нагадаємо, раніше поразки в Римі зазнала Леся Цуренко.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Світоліна теніс Цуренко Рим Бондаренко
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