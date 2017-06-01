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Світоліна вийшла до третього раунду Ролан Гаррос

1 червня в 14:42

Українка продовжує переможну ходу на турнірі.

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Світоліна перемогла у трьох сетах
EPA / CLAUDIO ONORATI
Шоста ракетка світу українка Еліна Світоліна вийшла до третього кола Ролан Гаррос.

У другому колі українка здобула важку перемогу над представницею Болгарії Цвєтаною Піронковою, що займає 77-е місце в світовому рейтингу.

Українка поступилася у першому сеті 3:6, але змогла переломити хід поєдинку і виграла другу і третю партії з рахунком 6:3 та 6:2 відповідно.

2-й раунд

Еліна Світоліна (Україна, 5) - Цвєтана Піронкова (Болгарія) - 3:6, 6:3, 6:2

Зазначимо, що Світоліна вийшла до третього кола Ролан Гаррос вже в третій раз за останні три сезони.

У наступному матчі Світоліна зіграє з Магдою Лінетт з Польщі, яка займає 94-ту сходинку рейтингу WTA.

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Раніше в третій раунд турніру в Парижі вийшла Леся Цуренко.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Світоліна Україна теніс Ролан Гаррос
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