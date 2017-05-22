Світоліна стала шостою ракеткою світу і очолила чемпіонську гонку WTA

Українська тенісистка встановила черговий національний рекорд.
Поліпшити свою позицію, а також очолити чемпіонську гонку WTA Світоліній дозволив тріумф на престижному турнірі WTA Premier 5 в Римі. Вчора, 21 травня, українка у фіналі переграла румунку Сімону Халеп.
Рейтинг WTA (версія від 22 травня):
1 (1). Анжелік Кербер (Німеччина) - 7035
2 (2). Серена Вільямс (США) - 6110
3 (3). Кароліна Плішкова (Чехія) - 6100
4 (4). Сімона Халеп (Румунія) - 5790
5 (7). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - 4636
6 (11). Еліна Світоліна (Україна) - 4575
7 (5). Домініка Цибулкова (Словаччина) - 4480
8 (6). Йоханна Конта (Великобританія) - 4330
9 (8). Світлана Кузнєцова (Росія) - 4310
10 (9). Агнєшка Радванська (Польща) - 4095
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42 (41). Леся Цуренко (Україна) - 1223
92 (91). Катерина Бондаренко (Україна) - 658
140 (147). Катерина Козлова (Україна) - 401.
Нагадаємо, у квітні Світоліна стала чемпіонкою турніру в Стамбулі.WTA Tennis