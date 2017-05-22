Топ Новини
<
>

Світоліна стала шостою ракеткою світу і очолила чемпіонську гонку WTA

22 травня в 12:01

Українська тенісистка встановила черговий національний рекорд.

Свитолина
Світоліна оновила рекорд в українському жіночому тенісі
btu.org.ua
В оновленій версії рейтингу WTA українка Еліна Світоліна поліпшила своє становище на п'ять рядків і стала шостою ракеткою світу, що є її персональним і національним рекордом.

Поліпшити свою позицію, а також очолити чемпіонську гонку WTA Світоліній дозволив тріумф на престижному турнірі WTA Premier 5 в Римі. Вчора, 21 травня, українка у фіналі переграла румунку Сімону Халеп.

Рейтинг WTA (версія від 22 травня):

1 (1). Анжелік Кербер (Німеччина) - 7035
2 (2). Серена Вільямс (США) - 6110
3 (3). Кароліна Плішкова (Чехія) - 6100
4 (4). Сімона Халеп (Румунія) - 5790
5 (7). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - 4636
6 (11). Еліна Світоліна (Україна) - 4575
7 (5). Домініка Цибулкова (Словаччина) - 4480
8 (6). Йоханна Конта (Великобританія) - 4330
9 (8). Світлана Кузнєцова (Росія) - 4310
10 (9). Агнєшка Радванська (Польща) - 4095

...

42 (41). Леся Цуренко (Україна) - 1223
92 (91). Катерина Бондаренко (Україна) - 658
140 (147). Катерина Козлова (Україна) - 401.

Читайте також: Світоліна поступилася американці і покинула турнір у Маямі

Нагадаємо, у квітні Світоліна стала чемпіонкою турніру в Стамбулі.

За матеріалами: WTA Tennis
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.37
EUR 29.48
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...