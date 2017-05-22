Світоліна стала шостою ракеткою світу і очолила чемпіонську гонку WTA

Українська тенісистка встановила черговий національний рекорд.

Світоліна оновила рекорд в українському жіночому тенісі btu.org.ua

В оновленій версії рейтингу WTA українка Еліна Світоліна поліпшила своє становище на п'ять рядків і стала шостою ракеткою світу, що є її персональним і національним рекордом.

Поліпшити свою позицію, а також очолити чемпіонську гонку WTA Світоліній дозволив тріумф на престижному турнірі WTA Premier 5 в Римі. Вчора, 21 травня, українка у фіналі переграла румунку Сімону Халеп.

Рейтинг WTA (версія від 22 травня):

1 (1). Анжелік Кербер (Німеччина) - 7035

2 (2). Серена Вільямс (США) - 6110

3 (3). Кароліна Плішкова (Чехія) - 6100

4 (4). Сімона Халеп (Румунія) - 5790

5 (7). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - 4636

6 (11). Еліна Світоліна (Україна) - 4575

7 (5). Домініка Цибулкова (Словаччина) - 4480

8 (6). Йоханна Конта (Великобританія) - 4330

9 (8). Світлана Кузнєцова (Росія) - 4310

10 (9). Агнєшка Радванська (Польща) - 4095

...

42 (41). Леся Цуренко (Україна) - 1223

92 (91). Катерина Бондаренко (Україна) - 658

140 (147). Катерина Козлова (Україна) - 401.

Нагадаємо, у квітні Світоліна стала чемпіонкою турніру в Стамбулі.