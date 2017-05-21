Світоліна стала чемпіонкою турніру в Римі

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Українка здобула вольову перемогу у фіналі.

Світоліна виграла четвертий турнір WTA в сезоні btu.org.ua

11-я ракетка світустала чемпіонкою грунтового турніру WTA Premier 5 в Римі.

Найкраща тенісистка України у фіналі турніру вперше в кар'єрі здолала румунку Сімону Халеп.

Поєдинок розпочався для Світоліної невдало - перший сет собі в актив внесла суперниця. Тим не менш, в подальшому у вирішальні моменти Еліна діяла рішуче і зрівняла рахунок, не дозволивши Халеп оформити підсумкову перемогу. У вирішальній партії ситуація була під повним контролем Світоліної - румунка не змогла нав'язати боротьбу і зазнала поразки.

Раніше в поточному сезоні Світоліна вже встигла виграти три турніри WTA. У 2017 році українка перемагала на турнірах в Тайбеї, Дубаї та Стамбулі. Вже наступного тижня одеситка очолить чемпіонську гонку WTA і стане шостою ракеткою планети.

Фінал

Сімона Халеп (Румунія, 6) - Еліна Світоліна (Україна, 8) - 6:4, 5:7, 1:6

Раніше Еліна Світоліна залишила топ-10 світового рейтингу WTA.