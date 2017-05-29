Стаховський стартував з перемоги в основній сітці Ролан Гаррос

Український тенісист виграв четвертий матч поспіль в Парижі.
Суперником Сергія був представник Тайваню Лу Яньсюнь. Не допустивши жодного брейк-пойнта на подачі, Стаховський в п'ятий раз в кар'єрі подолав стартовий раунд "Ролан Гаррос", оформивши перемогу в трьох сетах - 6:3, 6:4, 7:6 (4).
Раніше в кваліфікації український тенісист пройшов француза Кенні де Схеппера, американця Стефана Козлова і чеха Яна Сатрала.
Стаховський є одним з двох представників України в чоловічій основній сітці "Ролан Гаррос". Раніше в число 128-ми щасливчиків за рейтингом потрапив Олександр Долгополов.
Нагадаємо, раніше українка Леся Цуренко в Парижі здобула перемогу над співвітчизницею Катериною Козловою.DT.UA