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Стаховський стартував з перемоги в основній сітці Ролан Гаррос

29 травня в 15:21

Український тенісист виграв четвертий матч поспіль в Парижі.

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Стаховський вийшов у другий раунд турніру "Великого шолома"
twitter.com/rolandgarros
Українець Сергій Стаховський здобув першу перемогу в основній сітці турніру "Великого шолома" Ролан Гаррос.

Суперником Сергія був представник Тайваню Лу Яньсюнь. Не допустивши жодного брейк-пойнта на подачі, Стаховський в п'ятий раз в кар'єрі подолав стартовий раунд "Ролан Гаррос", оформивши перемогу в трьох сетах - 6:3, 6:4, 7:6 (4).

Раніше в кваліфікації український тенісист пройшов француза Кенні де Схеппера, американця Стефана Козлова і чеха Яна Сатрала.

Стаховський є одним з двох представників України в чоловічій основній сітці "Ролан Гаррос". Раніше в число 128-ми щасливчиків за рейтингом потрапив Олександр Долгополов.

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Нагадаємо, раніше українка Леся Цуренко в Парижі здобула перемогу над співвітчизницею Катериною Козловою.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Стаховський Ролан Гаррос теніс
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