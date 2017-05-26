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Стаховський пройшов в основну сітку Ролан Гаррос

26 травня в 16:37

Українець зумів пройти всі раунди кваліфікації.

Стаховский
Стаховський обіграв Сатрала
btu.org.ua
Українець Сергій Стаховський подолав кваліфікацію та пройшов в основну сітку турніру "Великого шолома" Ролан Гаррос.

У фіналі кваліфікації Стаховський обіграв чеха Яна Сатрала з рахунком - 3:6, 6:2, 7:6. Матч тривав 2 години 17 хвилин.

У попередніх раундах українець у трьох сетах пройшов француза Кенні де Схеппера і американця Стефана Козлова.

Стаховський буде другим представником України в чоловічій основній сітці Ролан Гаррос. Раніше в число 128-ми щасливчиків по рейтингу потрапив Олександр Долгополов.

Зазначимо, що у жінок з основної сітки турніру почнуть Еліна Світоліна, Катерина Бондаренко, Леся Цуренко та Катерина Козлова, яка також пройшла кваліфікацію.

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Раніше українка Світоліна стала шостою ракеткою світу і очолила чемпіонську гонку WTA.

За матеріалами: sportarena.com
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Теги Стаховський кваліфікація Світоліна Козлова Бондаренко Цуренко Долгополов теніс
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