Стаховський пройшов в основну сітку Ролан Гаррос

Українець зумів пройти всі раунди кваліфікації.
У фіналі кваліфікації Стаховський обіграв чеха Яна Сатрала з рахунком - 3:6, 6:2, 7:6. Матч тривав 2 години 17 хвилин.
У попередніх раундах українець у трьох сетах пройшов француза Кенні де Схеппера і американця Стефана Козлова.
Стаховський буде другим представником України в чоловічій основній сітці Ролан Гаррос. Раніше в число 128-ми щасливчиків по рейтингу потрапив Олександр Долгополов.
Зазначимо, що у жінок з основної сітки турніру почнуть Еліна Світоліна, Катерина Бондаренко, Леся Цуренко та Катерина Козлова, яка також пройшла кваліфікацію.
Раніше українка Світоліна стала шостою ракеткою світу і очолила чемпіонську гонку WTA.sportarena.com