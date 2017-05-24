Соболь покине "Зорю" після закінчення сезону - ЗМІ

Луганчанам більше не потрібен захисник збірної України.
Луганчани не збираються вести переговори про продовження оренди футболіста і зроблять ставку на інших виконавців. Таким чином, Соболь повернеться в "Шахтар", після чого може відправитися на правах оренди в іншу команду, або поборотися за місце в основі "гірників".
Соболь є вихованцем запорізького "Металурга". У поточному сезоні української Прем'єр-ліги захисник провів у складі "Зорі" 19 матчів.
Раніше повідомлялося, що "Зоря" підписала футболіста "Чорноморця".Sport Arena