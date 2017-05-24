Соболь покине "Зорю" після закінчення сезону - ЗМІ

Луганчанам більше не потрібен захисник збірної України.

Соболь більше не потрібен "Зорі" ФК Зоря

Лівий захисник "Зорі", права на якого належать донецькому "Шахтарю", після закінчення сезону покине луганський клуб. Про це повідомляє Sport Arena.

Луганчани не збираються вести переговори про продовження оренди футболіста і зроблять ставку на інших виконавців. Таким чином, Соболь повернеться в "Шахтар", після чого може відправитися на правах оренди в іншу команду, або поборотися за місце в основі "гірників".

Соболь є вихованцем запорізького "Металурга". У поточному сезоні української Прем'єр-ліги захисник провів у складі "Зорі" 19 матчів.

Раніше повідомлялося, що "Зоря" підписала футболіста "Чорноморця".