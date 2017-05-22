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Швеція виграла чемпіонат світу з хокею

22 травня в 01:27

Шведи в наполегливому поєдинку розібралися з канадцями.

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Шведи в десятий раз в історії стали чемпіонами світу
IIHF
Відбувся фінальний матч чемпіонату світу з хокею, в якому зустрічалися збірні Канади і Швеції.

Перший гол відбувся в другому періоді, коли шведи зуміли закинути шайбу в меншості. Канадці зрівняли рахунок на початку третього періоду, коли реалізували більшість.

У підсумку долю золотих медалей чемпіонату світу повинні були визначити буліти - на цей раз удача відвернулася від Канади. Швеція завоювала титул вперше з 2013 року і десятий раз у своїй історії.

Канада - Швеція - 1:2 по буллітам (0:0, 0:1, 1:0, 0:0)

Шайби: 39:39 Хедман (менше і менше.) - 0:1; 41:58 О'Райллі (Марнер, Маккіннон - більш.) - 1:1

Вирішальний булліт: Бекстрьом.

У поєдинку за третє місце збірна Росії з рахунком 5:3 обіграла Фінляндію.

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Нагадаємо, в минулому році чемпиономом світу стала збірна Канади, яка обіграла у фіналі команду Фінляндії.

За матеріалами: DT.UA
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