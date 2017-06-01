Шевченко викликав у збірну України трьох молодих футболістів

В команді знайшлося місце Івану Петряку, Віктору Циганкову і Артему Довбику.

Петряк вже виходив на поле у складі національної збірної ФФУ

Півзахисник "Зорі" Іван Петряк, вінгер "Динамо" Віктор Циганков і нападник "Дніпра" Артем Довбик були викликані в розташування. Про це повідомив офіційний сайт Федерації футболу України.

Ці футболісти поповнили склад, який готується до найближчих матчів проти команди Мальти та Фінляндії.

Нагадаємо, у своєму останньому матчі відбіркового етапу ЧС-2018 збірна України в Загребі поступилася команді Хорватії з рахунком 0:1. Після п'яти турів підопічні Шевченка знаходиться на третьому місці в групі, пропустивши вперед Хорватію та Ісландію. Наступний матч відбору Україна проведе 11 червня на виїзді проти збірної Фінляндії.

Крім того, вже 6 червня українська команда зіграє товариський матч проти Мальти.

Раніше повідомлялося, що збірна України проведе відкрите тренування в Києві.