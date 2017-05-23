Шевченко оголосив заявку на матчі проти Мальти та Фінляндії

В команді знайшлося місце дебютантам.

Шевченко викликав двох дебютантів sportarena.com

Головний тренерАндрій Шевченко оголосив список гравців, які готуватимуться до найближчих матчів проти команди Мальти та Фінляндії.

Воротарі: Андрій П'ятов ("Шахтар"), Микита Шевченко ("Шахтар"), Андрій Лунін ("Дніпро");

Захисники: Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, Богдан Бутко, Іван Ордець, Сергій Кривцов ("Шахтар"), Микола Морозюк ("Динамо"), Едуард Соболь ("Зоря"), Микола Матвієнко ("Карпати");

Півзахисники: Тарас Степаненко, Максим Малишев, Віктор Коваленко (усі – "Шахтар"), Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Денис Гармаш, Володимир Шепелєв (усі – "Динамо"), Євген Коноплянка ("Шальке"), Євген Шахов (ПАОК), Руслан Малиновський ("Генк");

Нападники: Артем Бесєдін ("Динамо"), Євген Селезньов ("Карабюкспор").

Зазначимо, що свої дебютні виклики в збірну України отримали воротар "Дніпра" Андрій Лунін і центральний півзахисник "Динамо" Володимир Шепелєв.

Також Шевченко назвав імена чотирьох гравців, які увійшли в резерв і можуть у будь-який момент бути викликані до розташування збірної України.

Серед них нападник Артем Кравець ("Гранада"), півзахисники Руслан Ротань ("Дніпро"), Іван Петряк ("Зоря") і Віктор Циганков ("Динамо").

Нагадаємо, у своєму останньому матчі відбіркового етапу ЧС-2018 збірна України в Загребі поступилася команді Хорватії з рахунком 0:1. Єдиний гол у поєдинку на "Максимірі" забив екс-гравець "Дніпра" Нікола Калинич.

Після п'яти турів збірна України знаходиться на третьому місці в групі, пропустивши вперед Хорватію та Ісландію. Наступний матч відбору підопічні Андрія Шевченка проведуть 11 червня на виїзді проти збірної Фінляндії, а 6 червня українська команда зіграє товариський матч проти Мальти.

Раніше повідомлялося, що збірна України зіграє домашній матч проти Туреччини в Харкові.