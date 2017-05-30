Шелестюк проведе наступний бій у липні

Український боксер планує провести черговий поєдинок у США вже через місяць.

Шелестюк знову проведе бій у США BoxingScene

Бронзовий призер Олімпіади в Лондоні і володар титулів Інтерконтинентального чемпіона WBA та чемпіона WBO NABO(15-0, 9 КО) вийде на ринг 1 липня. Про це повідомляє Boxing News.

При цьому ім'я суперника українця буде оголошено пізніше. Варто відзначити, що Шелестюк повинен був битися в квітні, але його вихід на ринг так і не відбувся через травму ноги.

Українець в останній раз боксував у листопаді минулого року, коли зумів здолати американця з мексиканським корінням Джеймі Ерреру рішенням суддів.

Нагадаємо, свої два титули Шелестюк виграв у Лас-Вегасі 6 листопада 2015 року, зумівши здолати одноголосним рішенням суддів росіянина Асланбека Козаєва.