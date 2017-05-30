Шелестюк проведе наступний бій у липні

Український боксер планує провести черговий поєдинок у США вже через місяць.
При цьому ім'я суперника українця буде оголошено пізніше. Варто відзначити, що Шелестюк повинен був битися в квітні, але його вихід на ринг так і не відбувся через травму ноги.
Українець в останній раз боксував у листопаді минулого року, коли зумів здолати американця з мексиканським корінням Джеймі Ерреру рішенням суддів.
Нагадаємо, свої два титули Шелестюк виграв у Лас-Вегасі 6 листопада 2015 року, зумівши здолати одноголосним рішенням суддів росіянина Асланбека Козаєва.boxingnews.com.ua