"Шальке" шукає футболіста на позицію Коноплянки

Німецький клуб не планує залишати в команді українського півзахисника.

"Шальке" не потрібен Коноплянка twitter.com/s04

"Шальке" розглядає варіант з придбанням гравця на позицію. Про це повідомляє Bild.

Велика ймовірність, що українець покине команду влітку, тому "Шальке" хоче підписати ще одного вінгера.

Сума трансферу Коноплянки може скласти близько 10 мільйонів євро. Варто відзначити, що правами на гравця володіє іспанська "Севілья", а півзахисник виступає в Німеччині на правах оренди. В угоду включена опція обов'язкового викупу футболіста за 12,5 мільйона євро. Таким чином, після повноцінного трансферу керівництво "Шальке" має намір відразу продати Коноплянку.

У поточному сезоні на рахунку Євгена Коноплянки шість голів і одна результативна передача в 27 матчах за "кобальтових" у всіх турнірах. При цьому українець залишається резервістом команди з Гельзенкірхена.

Раніше повідомлялося, що за межами країни виступають 192 українських футболіста.