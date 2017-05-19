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"Шахтар" зупинив роботу офіційної сторінки "ВКонтакте"

19 травня в 18:18

Донецький клуб припинив роботу пабліка в соціальній мережі.

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Сторінка налічує 720 тисяч чоловік
ФК Шахтер
Офіційна сторінка донецького "Шахтаря" "Вконтакте", яка налічує 720 тисяч чоловік, оголосила про припинення роботи.

"У зв'язку з виходом указу президента України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", який, крім іншого, забороняє доступ до "ВКонтакте", оновлення офіційної сторінки ФК "Шахтар" зупинено", – написано в заяві.

Також про припинення оновлення своєї офіційної сторінки "ВКонтакте" повідомили львівські "Карпати".

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна", а також багато інші відомі російські компанії.

Зазначимо, що обігравши у 28-му турі "Зорю" з рахунком 3:2 донецький "Шахтар" став десятиразовим чемпіоном України.

17 травня в Харкові у фіналі Кубка України "Шахтар" виявився сильнішим за "Динамо" з рахунком 1:0, тим самим завоювавши трофей.

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Раніше президент ФІФА привітав "Шахтар" з чемпіонством.

За матеріалами: ФК Шахтер
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Теги Україна Шахтар Вконтакте санкції
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