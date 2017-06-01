"Шахтар" залишив третій футболіст за останні дні

Воротар Антон Каніболоцький буде шукати собі нову команду.

Антон Каніболоцький став вільним агентом ФК Шахтер

Контракт 29-річного голкіпера Антона Каніболоцького з "Шахтарем" підійшов до кінця, і сторони вирішили його не продовжувати. Про це повідомив офіційний сайт "гірників".

Каніболоцький перейшов в донецький клуб з "Дніпра" влітку 2012-го, але у результаті залишився лише за спиною Андрія П'ятова. Всього за "Шахтар" кіпер провів 55 матчів у всіх турнірах і пропустив 36 голів.

Тим не менш, навіть в ролі резервіста Каніболоцький по три рази ставав чемпіоном України і володарем Кубка країни.

Варто відзначити, що за останні дні це вже третій гравець, який покидає український гранд. Раніше стало відомо про припинення співпраці з захисниками Василем Кобіним і Олександром Кучером.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону "Шахтар" став чемпіоном Прем'єр-ліги і завоював Кубок України.