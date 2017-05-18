"Шахтар" провів відмінний сезон - Фонсека

Наставник донеччан задоволений діями своїх гравців і привітав клуб із завоюванням Кубка України.
Таким чином, "гірники" оформили золотий дубль, адже раніше команда святкувала чемпіонство в Прем'єр-лізі.
"Хочу сказати своїм гравцям, що вони величезні молодці, вони провели чудовий сезон. Всі дуже багато працювали. Сьогодні я щасливіший, ніж коли-небудь. Спасибі уболівальникам за підтримку, адже ми завжди це відчували.
Це була складна гра для обох команд, тому що в плані тактики "Динамо" і "Шахтар" відмінно себе проявляли. Було непросто шукати шанси, щоб створювати моменти. Якщо б ми забили пенальті, гра б відкрилася. Обидві команди розуміли - хто заб'є, той і виграє. Також не можу не сказати про "Динамо", адже це сильна команда, яку ми поважаємо. Так, ми забили, але ми боролися з гідним суперником, тим важливіше для нас перемога", - сказав Фонсека в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1".
"Також хочу подякувати гравцям, тренерським штабам і працівникам клубів за те, що ми дійсно на полі показували футбол. Ми не давали волю емоціям, не було ніяких бійок та інших пригод. Найголовніше - показувати красиву гру".
Раніше головний тренер "Динамо" Сергій Ребров заявив про бажання обговорити своє майбутнє з керівництвом клубу.Футбол 1