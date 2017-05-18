"Шахтар" провів відмінний сезон - Фонсека

Наставник донеччан задоволений діями своїх гравців і привітав клуб із завоюванням Кубка України.

Фонсека задоволений діями гравців Sport Arena

Вчора, 17 травня, у Харкові на стадіоні ОСК "Металіст" відбувся, в якому за право стати володарем трофею боролися донецький "Шахтар" і київське "Динамо". Донеччани зуміли забити переможний м'яч у кінцівці, коли красивим ударом Марлос не залишив шансів воротареві "Динамо" Ковалю.

Таким чином, "гірники" оформили золотий дубль, адже раніше команда святкувала чемпіонство в Прем'єр-лізі.

"Хочу сказати своїм гравцям, що вони величезні молодці, вони провели чудовий сезон. Всі дуже багато працювали. Сьогодні я щасливіший, ніж коли-небудь. Спасибі уболівальникам за підтримку, адже ми завжди це відчували.

Це була складна гра для обох команд, тому що в плані тактики "Динамо" і "Шахтар" відмінно себе проявляли. Було непросто шукати шанси, щоб створювати моменти. Якщо б ми забили пенальті, гра б відкрилася. Обидві команди розуміли - хто заб'є, той і виграє. Також не можу не сказати про "Динамо", адже це сильна команда, яку ми поважаємо. Так, ми забили, але ми боролися з гідним суперником, тим важливіше для нас перемога", - сказав Фонсека в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1".

"Також хочу подякувати гравцям, тренерським штабам і працівникам клубів за те, що ми дійсно на полі показували футбол. Ми не давали волю емоціям, не було ніяких бійок та інших пригод. Найголовніше - показувати красиву гру".

Раніше головний тренер "Динамо" Сергій Ребров заявив про бажання обговорити своє майбутнє з керівництвом клубу.