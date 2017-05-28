"Шахтар" отримав золоті медалі УПЛ

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"Гірники" організували урочисту церемонію на честь чемпіонства.

Вчора, 27 травня, в Києві відбулася урочиста церемонія нагородження донецького "Шахтаря" золотими медалями нинішнього сезону Прем'єр-ліги.

У церемонії взяли участь президент Прем'єр-ліги Володимир Генінсон, президент Федерації футболу України Андрій Павелко, футболісти та працівники клубу, а також президент "гірників" Рінат Ахметов.

Команда здобула золоті медалі чемпіонату, а також спеціальну нагороду за золотий дубль - донеччани також раніше виграли Кубок України.

Нагадаємо, у 31-му турі УПЛ "Шахтар" зазнав поразки від київського "Динамо", проте цей матч вже не мав турнірного значення.