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"Шахтар" отримав золоті медалі УПЛ

28 травня в 13:29

"Гірники" організували урочисту церемонію на честь чемпіонства.

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Фото ФК Шахтер

Вчора, 27 травня, в Києві відбулася урочиста церемонія нагородження донецького "Шахтаря" золотими медалями нинішнього сезону Прем'єр-ліги.

У церемонії взяли участь президент Прем'єр-ліги Володимир Генінсон, президент Федерації футболу України Андрій Павелко, футболісти та працівники клубу, а також президент "гірників" Рінат Ахметов.

Команда здобула золоті медалі чемпіонату, а також спеціальну нагороду за золотий дубль - донеччани також раніше виграли Кубок України.

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Нагадаємо, у 31-му турі УПЛ "Шахтар" зазнав поразки від київського "Динамо", проте цей матч вже не мав турнірного значення.

За матеріалами: ФК Шахтер
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Теги футбол Шахтар Динамо
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