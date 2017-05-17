"Шахтар" обіграв "Динамо" і завоював Кубок України

Долю трофею вирішив один точний удар Марлоса.

"Шахтар" виграв 11-й Кубок України у своїй історії ФК Шахтер

Сьогодні, 17 травня, у Харкові на стадіоні ОСК "Металіст", в якому за право стати володарем трофею боролися донецький "Шахтар" і київське "Динамо".В активі "Динамо" було 11 Кубків України, тоді як донеччани до цього поєдинку вигравали трофей 10 разів.

Команди розпочали матч обережно, в результаті чого створювалося мінімум гольових моментів. На восьмій хвилині "гірники" могли вийти вперед, коли Пантіч зіграв рукою у штрафній киян, а рефері призначив пенальті. Марлос пробив з точки "панєнкою" і влучив у поперечину.

Надалі на полі точилася запекла боротьба з максимальною обережністю біля своїх воріт, але донеччани таки зуміли забити переможний м'яч. На 80-й хвилині Марлос пройшов по центру до штрафної "Динамо" і пробив у "дев'ятку" воріт - без шансів для воротаря.

Таким чином, "Шахтар" зрівнявся з "Динамо" за кількістю трофеїв і оформив золотий дубль за підсумками сезону.

"Шахтар" - "Динамо" - 1:0

Гол: Марлос, 80

"Шахтар": П'ятов, Срна, Кучер, Ракицький, Ізмаїлі, Степаненко, Коваленко (Малишев, 84), Марлос, Тайсон, Бернард (Зубков, 90+1), Феррейра (Ордець, 90+3)

"Динамо": Коваль, Пантіч, Кадар (Циганков, 84), Віда, Морозюк, Шепелев, Сидорчук (Рибалка, 67), Антунеш, Ярмоленко, Гармаш, Бєсєдін

Попередження: Срна, Феррейра, П'ятов - Сидорчук, Кадар, Гармаш

На восьмій хвилині Марлос не зумів реалізувати пенальті (поперечина)

Нагадаємо, раніше "Шахтар" став чемпіоном України.