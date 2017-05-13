Топ Новини
<
>

"Шахтар" і "Фенербахче" погодили трансфер бразильця Тайсона - ЗМІ

13 травня в 14:32

Лідер донецької команди близький до переїзду в Туреччину.

123
Тайсон близький до трансферу з "Шахтаря"
ФК Шахтер
Півзахисник донецького "Шахтаря" Тайсон може продовжити кар'єру в турецькому "Фенербахче". Про це повідомив Fanatik.

За даними джерела, клуби погодили перехід футбоолиста за 5 мільйонів євро, а бразилець підпише контракт на чотири роки після закінчення сезону.

Відзначимо, що контракт Тайсона з "гірниками" закінчується в грудні 2017 року. У нинішньому сезоні на рахунку 29-річного вінгера 34 матчі, в яких він забив 9 голів і віддав 9 результативних передач у всіх турнірах.

Читайте також: Срна продовжив контракт з "Шахтарем"

Нагадаємо, в минулому турі "Шахтар" став десятиразовим чемпіоном України.

За матеріалами: fanatik.com.tr
Читайте також
Теги футбол Шахтар Тайсон
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.47
EUR 28.79
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ