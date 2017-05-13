"Шахтар" і "Фенербахче" погодили трансфер бразильця Тайсона - ЗМІ

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Лідер донецької команди близький до переїзду в Туреччину.

Тайсон близький до трансферу з "Шахтаря" ФК Шахтер

Півзахисник донецького "Шахтаря"може продовжити кар'єру в турецькому "Фенербахче". Про це повідомив Fanatik.

За даними джерела, клуби погодили перехід футбоолиста за 5 мільйонів євро, а бразилець підпише контракт на чотири роки після закінчення сезону.

Відзначимо, що контракт Тайсона з "гірниками" закінчується в грудні 2017 року. У нинішньому сезоні на рахунку 29-річного вінгера 34 матчі, в яких він забив 9 голів і віддав 9 результативних передач у всіх турнірах.

Нагадаємо, в минулому турі "Шахтар" став десятиразовим чемпіоном України.