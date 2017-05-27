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"Шахтар" – "Динамо": найкращі фото матчу

27 травня в 09:18

Кияни здобули виїзну перемогу.

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Фото ФК Шахтер

Вчора, 26 травня, в матчі 31-го туру української Прем'єр-ліги "Динамо" на виїзді переграло "Шахтар" з рахунком 3:2.

Паулу Фонсека на поєдинок випустив резервний склад, а ось Сергій Ребров поставив всіх основних футболістів.

Гра проходила в рівній боротьбі, але відчувалося, що гравцям "Шахтаря" не вистачає зіграності. Донеччани двічі відігравалися по ходу зустрічі (на точні удари Гармаша і Ярмоленка "гірники" відповіли голами Патріка і Дентіньо), але пропустивши втретє, звести матч до нічиєї вже не зуміли.

Таким чином, "Динамо" зуміло здобути першу перемогу над "Шахтарем" в чемпіонаті за останні три роки.

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Раніше Тайсон продовжив контракт з "Шахтарем" на чотири роки.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Динамо Шахтар футбол УПЛ
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