"Шахтар" - "Динамо": найкращі фото фіналу Кубка України

Донеччани зуміли перемогти за рахунок єдиного гола у другому таймі.

У Харкові на стадіоні ОСК "Металіст" відбувся фінальний матч Кубка України, в якому за право стати володарем трофею боролися донецький "Шахтар" і київське "Динамо".

На полі точилася запекла боротьба з максимальною обережністю біля своїх воріт, але донеччани таки зуміли забити переможний м'яч. На 80-й хвилині Марлос пройшов по центру до штрафної "Динамо" і пробив у "дев'ятку" воріт - без шансів для воротаря.

"Гірники" зрівнялися з киянами за кількістю трофеїв, завоювавши 11-й Кубок України у своїй історії.