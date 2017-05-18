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"Шахтар" - "Динамо": найкращі фото фіналу Кубка України

18 травня в 09:20

Донеччани зуміли перемогти за рахунок єдиного гола у другому таймі.

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Фото Sport Arena

У Харкові на стадіоні ОСК "Металіст" відбувся фінальний матч Кубка України, в якому за право стати володарем трофею боролися донецький "Шахтар" і київське "Динамо".

На полі точилася запекла боротьба з максимальною обережністю біля своїх воріт, але донеччани таки зуміли забити переможний м'яч. На 80-й хвилині Марлос пройшов по центру до штрафної "Динамо" і пробив у "дев'ятку" воріт - без шансів для воротаря.

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"Гірники" зрівнялися з киянами за кількістю трофеїв, завоювавши 11-й Кубок України у своїй історії.

За матеріалами: Sport Arena
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Теги футбол Кубок України Динамо Шахтар
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