"Шахтар" – "Динамо": де дивитися трансляцію матчу

Зустріч відбудеться в Харкові.
В Україні поєдинок у прямому ефірі покажуть одразу два телеканали - "Україна" і "Футбол 1".
В інших країнах трансляцію можна побачити на таких каналах:
Боснія і Герцеговина - "SportKlub 3 Serbia"
Хорватія - "Sportklub 3 Croatia"
Міжнародні - "Bet365 Live Streaming"
Македонія - "SportKlub 3 Serbia"
Чорногорія - "SportKlub 3 Serbia"
Польша - "IPLA", "Polsat Sport Extra"
Сербия - "SportKlub 3 Serbia"
Словенія - "Sportklub 3 Slovenia"
ZN.UA також буде вести пряму трансляцію матчу "Шахтар" – "Динамо". Початок гри о 19:30.ua-football.com