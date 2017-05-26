"Шахтар" – "Динамо": де дивитися трансляцію матчу

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Зустріч відбудеться в Харкові.

Матч розпочнеться о 19:30 ФК Шахтер

Сьогодні, 26 травня, на стадіоні "Металіст" відбудеться центральний поєдинок 31-го туру, в якому донецький "Шахтар" зустрінеться з київським "Динамо".

В Україні поєдинок у прямому ефірі покажуть одразу два телеканали - "Україна" і "Футбол 1".

В інших країнах трансляцію можна побачити на таких каналах:

Боснія і Герцеговина - "SportKlub 3 Serbia"

Хорватія - "Sportklub 3 Croatia"

Міжнародні - "Bet365 Live Streaming"

Македонія - "SportKlub 3 Serbia"

Чорногорія - "SportKlub 3 Serbia"

Польша - "IPLA", "Polsat Sport Extra"

Сербия - "SportKlub 3 Serbia"

Словенія - "Sportklub 3 Slovenia"

ZN.UA також буде вести пряму трансляцію матчу "Шахтар" – "Динамо". Початок гри о 19:30.