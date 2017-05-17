"Шахтар" - "Динамо": анонс, де дивитися фінал Кубка України 17 травня

Вболівальники побачать чергове "українське класіко".

"Шахтар" вважається фаворитом фіналу football.ua

Сьогодні, 17 травня, у Харкові на стадіоні ОСК "Металіст" відбудеться, в якому за право стати володарем трофею будуть боротися донецький "Шахтар" і київське "Динамо".

Обидві команди підходять до гри в оптимальних складах, а у киян лише одна відчутна втрата - центральний захисник Євген Хачеріді, який відновлюється після травми. При цьому Сергій Ребров випробує на тлі сильного суперника нову схему з трьома центральними захисниками, а також Денисом Гармашем та Андрієм Ярмоленком під нападником. У столичного гранда немає іншого виходу, окрім як перемагати, інакше клуб залишиться без трофеїв у рік свого 90-річчя.

"Шахтар" став чемпіоном України, а тепер спробує оформити дубль. "Гірники" набрали хорошу форму і в останньому турі УПЛ обіграли "Чорноморець", незважаючи на відсутність турнірної мотивації. В активі "Динамо" 11 Кубків України, тоді як донеччани вигравали трофей 10 разів.

В останній раз команди зустрічалися 21 квітня в Прем'єр-лізі, коли "Шахтар" здобув мінімальну перемогу в Києві (1:0).

"Шахтар" - "Динамо"

Середа, 17 травня, ОСК "Металіст", 21:00

Пряма трансляція: ТРК "Україна", "Футбол 1"

Арбітр: Костянтин Труханов (Харків)

Орієнтовні склади:

"Шахтар": П'ятов, Срна, Ракицький, Ордець, Ісмаїлі, Степаненко, Коваленко, Марлос, Бернард, Тайсон, Феррейра

"Динамо": Коваль, Пантіч, Кадар, Віда, Морозюк, Антунеш, Сидорчук, Шепелєв, Гармаш, Ярмоленко, Бєсєдін

Нагадаємо, букмекери вважають "Шахтар" фаворитом майбутнього поєдинку.