"Шахтар" буде продавати гравців "дуже-дуже дорого" - Ахметов

Президент "гірників" прокоментував трансферні плани клубу.
"Ми дуже сильно укомплектовані. Повинні будемо дивитися - якщо хтось піде від нас, то, напевно, хтось до нас прийде. Якщо ніхто не піде, то тоді ми проаналізуємо і подумаємо, а чи потрібен нам хтось?
Моя позиція проста - "Шахтар" повинен бути сильним. І кожен трансфер повинен робити нас ще сильніше. Вартість Марлоса, Фреда, Тайсона? Потенційним покупцям відразу потрібно не соромитися лізти в кишеню - "Шахтарю" потрібні гроші. Продавати ми зараз будемо не просто дуже дорого, а дуже-дуже дорого. І це ми вміємо робити", - сказав Ахметов в ефірі "Футбол 1".
"У нас в команді дуже якісні гравці. І якщо сьогодні найкращі клуби Європи зацікавилися в наших гравцях - ми завжди відкриті. До нас треба їхати, з нами потрібно вести переговори - "Шахтарю" потрібні гроші, не соромтеся в пропозиціях".
Нагадаємо, раніше відбулася церемонія нагородження "Шахтаря" золотими медалями УПЛ.Футбол 1