"Шахтар" буде продавати гравців "дуже-дуже дорого" - Ахметов

Президент "гірників" прокоментував трансферні плани клубу.

Ахметов чекає пропозицій по гравцям "Шахтаря" sport.bigmir.net

ПрезидентРінат Ахметов заявив, що клуб готовий вислухати пропозиції по своїм футболістам.

"Ми дуже сильно укомплектовані. Повинні будемо дивитися - якщо хтось піде від нас, то, напевно, хтось до нас прийде. Якщо ніхто не піде, то тоді ми проаналізуємо і подумаємо, а чи потрібен нам хтось?

Моя позиція проста - "Шахтар" повинен бути сильним. І кожен трансфер повинен робити нас ще сильніше. Вартість Марлоса, Фреда, Тайсона? Потенційним покупцям відразу потрібно не соромитися лізти в кишеню - "Шахтарю" потрібні гроші. Продавати ми зараз будемо не просто дуже дорого, а дуже-дуже дорого. І це ми вміємо робити", - сказав Ахметов в ефірі "Футбол 1".

"У нас в команді дуже якісні гравці. І якщо сьогодні найкращі клуби Європи зацікавилися в наших гравцях - ми завжди відкриті. До нас треба їхати, з нами потрібно вести переговори - "Шахтарю" потрібні гроші, не соромтеся в пропозиціях".

Нагадаємо, раніше відбулася церемонія нагородження "Шахтаря" золотими медалями УПЛ.