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"Шахтар" буде продавати гравців "дуже-дуже дорого" - Ахметов

29 травня в 11:16

Президент "гірників" прокоментував трансферні плани клубу.

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Ахметов чекає пропозицій по гравцям "Шахтаря"
sport.bigmir.net
Президент "Шахтаря" Рінат Ахметов заявив, що клуб готовий вислухати пропозиції по своїм футболістам.

"Ми дуже сильно укомплектовані. Повинні будемо дивитися - якщо хтось піде від нас, то, напевно, хтось до нас прийде. Якщо ніхто не піде, то тоді ми проаналізуємо і подумаємо, а чи потрібен нам хтось?

Моя позиція проста - "Шахтар" повинен бути сильним. І кожен трансфер повинен робити нас ще сильніше. Вартість Марлоса, Фреда, Тайсона? Потенційним покупцям відразу потрібно не соромитися лізти в кишеню - "Шахтарю" потрібні гроші. Продавати ми зараз будемо не просто дуже дорого, а дуже-дуже дорого. І це ми вміємо робити", - сказав Ахметов в ефірі "Футбол 1".

"У нас в команді дуже якісні гравці. І якщо сьогодні найкращі клуби Європи зацікавилися в наших гравцях - ми завжди відкриті. До нас треба їхати, з нами потрібно вести переговори - "Шахтарю" потрібні гроші, не соромтеся в пропозиціях".

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Нагадаємо, раніше відбулася церемонія нагородження "Шахтаря" золотими медалями УПЛ.

За матеріалами: Футбол 1
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Теги футбол Шахтар Ахметов
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