Роналду визнаний найкращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів

Португалець записав на свій рахунок дубль.
Матч розпочався з голу Роналду, який здорово пробив після прострілу від Карвахаля. "Ювентус" не знітився, а відразу відігрався – це Манджукіч неймовірним ударом через себе зрівняв рахунок. На цьому хороші новини для італійських вболівальників скінчилися, а іспанські футболісти ще тричі розписалися у воротах Буффона - Каземіро, Асенсіо і Роналду зробили рахунок розгромним.
Найкращим гравцем поєдинку визнаний автор дублю Кріштіану Роналду - 32-річний португалець отримав спеціальну нагороду від легендарного тренера Алекса Фергюсона.
Всього в минулому розіграші Ліги чемпіонів вінгер "Реала" забив 12 голів і став найкращим бомбардиром турніру.
Варто відзначити, що 8 серпня в Скоп'є (Македонія) "Реал" побореться за Суперкубок УЄФА з англійським "Манчестер Юнайтед", якому вдалося виграти Лігу Європи.uefa.com