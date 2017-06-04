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Роналду визнаний найкращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів

4 червня в 11:28

Португалець записав на свій рахунок дубль.

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Роналду став одним з героїв фіналу
twitter.com/ChampionsLeague
Вчора, 3 червня, в Кардіффі (Уельс) відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів, в якому зустрічалися італійський "Ювентус" та іспанський "Реал". Мадридці здобули переконливу перемогу з рахунком 4:1.

Матч розпочався з голу Роналду, який здорово пробив після прострілу від Карвахаля. "Ювентус" не знітився, а відразу відігрався – це Манджукіч неймовірним ударом через себе зрівняв рахунок. На цьому хороші новини для італійських вболівальників скінчилися, а іспанські футболісти ще тричі розписалися у воротах Буффона - Каземіро, Асенсіо і Роналду зробили рахунок розгромним.

Найкращим гравцем поєдинку визнаний автор дублю Кріштіану Роналду - 32-річний португалець отримав спеціальну нагороду від легендарного тренера Алекса Фергюсона.

Всього в минулому розіграші Ліги чемпіонів вінгер "Реала" забив 12 голів і став найкращим бомбардиром турніру.

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Варто відзначити, що 8 серпня в Скоп'є (Македонія) "Реал" побореться за Суперкубок УЄФА з англійським "Манчестер Юнайтед", якому вдалося виграти Лігу Європи.

За матеріалами: uefa.com
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Теги футбол Ліга чемпіонів Роналду
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