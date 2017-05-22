Рішення про майбутнє Сергія Реброва в "Динамо" буде прийнято до 30 травня

Фахівець все ще може залишитися біля керма команди.

Ребров і Суркіс зустрінуться в найближчі дні УНІАН

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що незабаром визначиться з майбутнім у команді

"Контракт Реброва ще діє, і він продовжує працювати. Обіцяю, що до 30 травня прийму рішення по тренеру і повідомлю футбольній громадськості, що буде далі", - сказав Суркіс в ефірі програми "Профутбол".

"Поки я з Ребровим не зустрічався, адже така зустріч після "Шахтаря" була б недоречною. Повинні пройти емоції і в мене, і у Реброва. Раніше я робив багато речей на емоціях, тому треба заспокоїтися і провести бесіду. Треба розібратися, куди ми рухаємося, що нас чекає далі і отримати якісь гарантії від головного тренера, адже "Динамо" не влаштовує місце нижче першого і сезон без трофеїв".

Варто відзначити, що "Динамо" в поточному сезоні поступилося "Шахтарю" в чемпіонській гонці Прем'єр-ліги і програло "гірникам" фінал Кубка України.

У минулому турі Прем'єр-ліги кияни зазнали домашньої поразки від луганської "Зорі".