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Рішення про майбутнє Сергія Реброва в "Динамо" буде прийнято до 30 травня

22 травня в 00:08

Фахівець все ще може залишитися біля керма команди.

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Ребров і Суркіс зустрінуться в найближчі дні
УНІАН
Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що незабаром визначиться з майбутнім у команді головного тренера Сергія Реброва.

"Контракт Реброва ще діє, і він продовжує працювати. Обіцяю, що до 30 травня прийму рішення по тренеру і повідомлю футбольній громадськості, що буде далі", - сказав Суркіс в ефірі програми "Профутбол".

"Поки я з Ребровим не зустрічався, адже така зустріч після "Шахтаря" була б недоречною. Повинні пройти емоції і в мене, і у Реброва. Раніше я робив багато речей на емоціях, тому треба заспокоїтися і провести бесіду. Треба розібратися, куди ми рухаємося, що нас чекає далі і отримати якісь гарантії від головного тренера, адже "Динамо" не влаштовує місце нижче першого і сезон без трофеїв".

Варто відзначити, що "Динамо" в поточному сезоні поступилося "Шахтарю" в чемпіонській гонці Прем'єр-ліги і програло "гірникам" фінал Кубка України.

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У минулому турі Прем'єр-ліги кияни зазнали домашньої поразки від луганської "Зорі".

За матеріалами: DT.UA
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Теги футбол Ребров Суркіс Динамо
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