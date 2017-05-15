Реванш Джошуа і Кличка заплановано на жовтень - промоутер

Другий поєдинок за участю українського ветерана може відбутися в Кардіффі.

Кличко і Джошуа можуть провести бій в Кардіффі facebook.com/KlitschkoOfficial

Колишній чемпіон світу(64-5, 53 КО) поки не вирішив, чи відбудеться його другий бій проти володаря поясів IBO, IBF і WBA Ентоні Джошуа (19-0, 19 КО), однак команда британця вже вибирає місце і дату можливого поєдинку. Про це повідомив промоутер Едді Хірн.

"Думаю, що Кличко схвалить реванш, тому ми вже вибираємо дату. "Principality Stadium" в Кардіффі буде недоступний в листопаді через регбі, тому 28 жовтня - це найкращий варіант. Також доступна велика частина грудня, але ми не хочемо проводити поєдинок так пізно. В якості можливих варіантів також розглядаємо Лас-Вегас, Китай і Дубай", - цитує Хірна Sport Arena з посиланням на The Independent.

29 квітня у Лондоні відбувся поєдинок, в якому Джошуа нокаутував Кличка-молодшого в одинадцятому раунді. Після бою чемпіон заявив, що готовий дати ветерану реванш, однак Володимир зробить заяву з цього приводу тільки в червні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віталій Кличко ледь не побився з Ентоні Джошуа.