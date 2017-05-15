Топ Новини
<
>

Реванш Джошуа і Кличка заплановано на жовтень - промоутер

15 травня в 14:54

Другий поєдинок за участю українського ветерана може відбутися в Кардіффі.

123
Кличко і Джошуа можуть провести бій в Кардіффі
facebook.com/KlitschkoOfficial
Колишній чемпіон світу Володимир Кличко (64-5, 53 КО) поки не вирішив, чи відбудеться його другий бій проти володаря поясів IBO, IBF і WBA Ентоні Джошуа (19-0, 19 КО), однак команда британця вже вибирає місце і дату можливого поєдинку. Про це повідомив промоутер Едді Хірн.

"Думаю, що Кличко схвалить реванш, тому ми вже вибираємо дату. "Principality Stadium" в Кардіффі буде недоступний в листопаді через регбі, тому 28 жовтня - це найкращий варіант. Також доступна велика частина грудня, але ми не хочемо проводити поєдинок так пізно. В якості можливих варіантів також розглядаємо Лас-Вегас, Китай і Дубай", - цитує Хірна Sport Arena з посиланням на The Independent.

29 квітня у Лондоні відбувся поєдинок, в якому Джошуа нокаутував Кличка-молодшого в одинадцятому раунді. Після бою чемпіон заявив, що готовий дати ветерану реванш, однак Володимир зробить заяву з цього приводу тільки в червні.

Читайте також: Джошуа готовий відмовитися від чемпіонського пояса заради другого бою з Кличком

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віталій Кличко ледь не побився з Ентоні Джошуа.

За матеріалами: independent.co.uk , Sport Arena ,
Читайте також
Теги Кличко Джошуа бокс реванш
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.47
EUR 28.79
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ