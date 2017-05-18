Ребров покине "Динамо" - агент

Футбольний агент В'ячеслав Заховайло впевнений, що фахівець змінить місце роботи.
"Крапка поставлена і дуже шкода. Я сподівався, що Ребров попрощається красиво. Гра була рівна. "Шахтар" намагався грати у футбол, ну а "Динамо" бігало у футбол. Кияни явно поступаються в індивідуальній майстерності. Скільки не роби тактичні перестроювання, не допоможе! Куди йде Ребров? Не скажу, поки не буду ділитися неофіційною інформацією", - написав агент на своїй сторінці в Facebook.
Варто відзначити, що "Динамо" окрім Кубка України в поточному сезоні також поступилося "Шахтарю" в чемпіонській гонці Прем'єр-ліги.
Раніше сам Сергій Ребров повідомив, що обговорить своє майбутнє з президентом "Динамо".