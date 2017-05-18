Ребров покине "Динамо" - агент

Футбольний агент В'ячеслав Заховайло впевнений, що фахівець змінить місце роботи.

"Динамо" провело провальний сезон під керівництвом Реброва ФК Динамо

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров покине свій пост після. Про це заявив футбольний агент В'ячеслав Заховайло.

"Крапка поставлена і дуже шкода. Я сподівався, що Ребров попрощається красиво. Гра була рівна. "Шахтар" намагався грати у футбол, ну а "Динамо" бігало у футбол. Кияни явно поступаються в індивідуальній майстерності. Скільки не роби тактичні перестроювання, не допоможе! Куди йде Ребров? Не скажу, поки не буду ділитися неофіційною інформацією", - написав агент на своїй сторінці в Facebook.

Варто відзначити, що "Динамо" окрім Кубка України в поточному сезоні також поступилося "Шахтарю" в чемпіонській гонці Прем'єр-ліги.

Раніше сам Сергій Ребров повідомив, що обговорить своє майбутнє з президентом "Динамо".