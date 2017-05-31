Ребров оголосив про відставку з поста головного тренера "Динамо"

У київського клубу з'явиться новий наставник.

Сторони вирішили не продовжувати контракт ФК Динамо

Головний тренер "Динамо"після матчу з "Чорноморцем" оголосив про відставку.

Після трьох років роботи в клубі Ребров і керівництво "Динамо" не стали продовжувати контракт.

"Звичайно, ми визначилися з Ігорем Михайловичем ще після нашої розмови. Ми потиснули один одному руки і вирішили далі не продовжувати нашу співпрацю. Тільки що я подякував команді в роздягальні. Наступний сезон буде ще складніше, і хлопцям самим потрібно до нього готуватися. Тепер вже як уболівальник я буду, як і всі, підтримувати цю команду", - повідомив Ребров.

Сергій Ребров очолив "Динамо" у квітні 2014-го після відставки Олега Блохіна. Під керівництвом фахівця "Динамо" по два рази виграло чемпіонат України та Кубок України.

Варто відзначити, що "Динамо" в поточному сезоні поступилося "Шахтарю" в чемпіонській гонці Прем'єр-ліги і програло "гірникам" фінал Кубка України.

Сьогодні, 31 травня, "Динамо" обіграло "Чорноморець" з рахунком 2:1.