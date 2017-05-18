Ребров обговорить своє майбутнє з президентом "Динамо"

Наставник киян натякнув, що може покинути свій пост.
Донеччани зуміли забити переможний м'яч у кінцівці, коли красивим ударом Марлос не залишив шансів воротареві "Динамо" Ковалю. Таким чином, кияни в поточному сезоні залишилися без трофеїв, а головний тренер Сергій Ребров натякнув, що може подати у відставку.
"Я завтра поговорю з президентом, і ви все дізнаєтесь. Завтра-післязавтра", - заявив Ребров на прес-конференції після фіналу.
"Вітаю "Шахтар" з перемогою. Була рівна гра, ми створили моменти, але не реалізували їх. А "Шахтар" реалізував.
Срна? Він заслуговував на другу жовту, але суддя необгрунтовано поставився до нашої команди. Але це не може служити нам виправданням", - додав тренер.
Нагадаємо, раніше "Динамо" також не зуміло перешкодити "Шахтарю" стати чемпіоном України.Динамомания