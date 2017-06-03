"Реал" розгромив "Ювентус" і виграв Лігу чемпіонів

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Мадридці другий рік поспіль стали переможцями Ліги чемпіонів.

"Реал" забив тричі у другому таймі twitter.com/ChampionsLeague

Відбувся, в якому зустрілися мадридський "Реал" і туринський "Ювентус".

Матч розпочався з голу Роналду, який здорово пробив після прострілу від Карвахаля. "Ювентус" не знітився, а відразу відігрався – це Манджукіч неймовірним ударом через себе зрівняв рахунок.

Коли здавалося, що туринці виглядають переважніше, "Реал" узяв, та й забив двічі на початку другого тайму. Спочатку Каземіро вивів мадридців уперед, а через три хвилини Роналду відправив "Ювентус" в нокдаун, а добив команду Алегрі Асенсио на 90-й хвилині.

Таким чином, "Реал" виграв дванадцятий Кубок Ліги чемпіонів, і другий поспіль, що не вдавалося нікому в історії.

"Ювентус" – "Реал" – 1:4

Голи: Манджукіч, 27 - Роналду, 20, 64, Каземіро, 61, Асенсіо, 90

"Ювентус": Буффон, Бонуччі, К'єлліні, Алекс Сандро, Бардзальї (Куадрадо, 66), П'яніч (Маркізіо, 70), Хедіра, Дані Алвес, Манджукіч, Ігуаїн, Дібала (Леміна, 78).

"Реал": Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Кроос (Мората, 89), Каземіро, Іско (Асенсіо, 82), Модріч, Роналду, Бензема (Бейл, 77).

Попередження: Дібала, Сандро, П'яніч, Куадрадо – Рамос, Карвахаль, Кроос

Видалення: Куадрадо, 83 (друга жовта картка)

У минулому році переможцем Ліги чемпіонів також став "Реал", який обіграв у серії пенальті "Атлетіко".