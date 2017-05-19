Президент ФІФА привітав "Шахтар" з чемпіонством

Джанні Інфантіно подякував клуб і ФФУ за поширення позитивного настрою у футболі.
""Шахтар" – чемпіон України сезону–2016/17. З величезним задоволенням вітаю команду з десятим чемпіонством! Цей титул є результатом цілеспрямованості великого колективу, тому адресую гравцям, головному тренеру, керівництву клубу, технічному і медичному персоналу, а також уболівальникам мої вітання з таким значним досягненням", – привітав "Шахтар" Інфантіно.
Нагадаємо, обігравши у 28-му турі "Зорю" з рахунком 3:2 донецький "Шахтар" став десятиразовим чемпіоном України.
17 травня в Харкові у фіналі Кубка України "Шахтар" виявився сильнішим за "Динамо" з рахунком 1:0, тим самим завоювавши трофей.
Наступний матч української Прем'єр-ліги "гірники" проведуть 21 травня в Києві проти "Олімпіка".ФФУ