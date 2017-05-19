Президент ФІФА привітав "Шахтар" з чемпіонством

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Джанні Інфантіно подякував клуб і ФФУ за поширення позитивного настрою у футболі.

"Шахтар" завоював десятий титул чемпіона України ФК Шахтер

Президент Міжнародної Федерації футбольних асоціацій (ФІФА) Джанні Інфантіно в офіційному листі привітав гравців, тренерів та вболівальниківз завоюванням десятого чемпіонства.

""Шахтар" – чемпіон України сезону–2016/17. З величезним задоволенням вітаю команду з десятим чемпіонством! Цей титул є результатом цілеспрямованості великого колективу, тому адресую гравцям, головному тренеру, керівництву клубу, технічному і медичному персоналу, а також уболівальникам мої вітання з таким значним досягненням", – привітав "Шахтар" Інфантіно.

Нагадаємо, обігравши у 28-му турі "Зорю" з рахунком 3:2 донецький "Шахтар" став десятиразовим чемпіоном України.

17 травня в Харкові у фіналі Кубка України "Шахтар" виявився сильнішим за "Динамо" з рахунком 1:0, тим самим завоювавши трофей.

Наступний матч української Прем'єр-ліги "гірники" проведуть 21 травня в Києві проти "Олімпіка".