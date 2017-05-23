Прес-конференція "Манчестер Юнайтед" перед фіналом Ліги Європи була скасована через теракт

Ініціатором такого рішення став сам англійський клуб.

"МЮ" зіграє з "Аяксом" manutd.com

У зв'язку з терактом на концерті в Манчестері, УЄФА скасував передматчеву прес-конференцію тренера "Манчестер Юнайтед" напередодні

"У зв'язку з терористичною атакою в Манчестері УЄФА пішла назустріч проханню "Манчестер Юнайтед" скасувати передматчеву прес-конференцію", - йдеться в офіційній заяві Європейського футбольного союзу.

Вибух в Манчестері відбувся після концерту співачки Аріани Гранде в ніч на 23 травня. На даний момент кількість загиблих в результаті вибуху на стадіоні "Manchester Arena" досягла 22 чоловік.

Нагадаємо, що у фіналі Ліги Європи завтра, 24 травня, зустрінуться англійський "Манчестер Юнайтед" і голландський "Аякс".

Вирішальний поєдинок Ліги Європи довірили обслуговувати словенській бригаді на чолі з Даміром Скоміною. Асистентами стануть Юре Прапротник, Роберт Вукан, Матей Юг і Славко Вінчіч. Четвертим арбітром буде італієць Джанлука Роккі, а резервним асистентом - Томаж Кланчник.

Раніше повідомлялося, що фінал Ліги Європи у Стокгольмі пройде при підвищених заходах безпеки через теракт в Манчестері.