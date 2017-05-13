Прем'єр-ліга: "Зоря" впоралась з "Олександрією", "Динамо" поступилося "Олімпіку"

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Відбулися чергові поєдинки туру.

"Олімпік" вперше у своїй історії обіграв "Динамо" football.ua

Сьогодні, 13 травня, відбулися чергові матчі. "Зоря" приймала на своєму полі "Олександрію", а "Динамо" зустрічалося з "Олімпіком" у Києві.

"Зоря" давно не перемагала і потребувала трьох очок, щоб закріпитися на третій сходинці в турнірній таблиці. Все склалося на користь господарів поля: на 40-й хвилині кіпер олександрійців Новак зіграв руками за межами штрафного майданчика і отримав пряму червону картку.

Майже відразу після перерви "Зоря" реалізувала більшість. М'ягков сфолив у власному карному майданчику - суддя показав гравцеві жовту і призначив пенальті, який реалізував Форстер. Це був єдиний гол у матчі, який приніс луганчанам перемогу.

"Зоря" - "Олександрія" - 1:0

Гол: Форстер, 51 (з пенальті)

"Зоря": Шевченко, Гордієнко, Форстер, Пилявський, Соболь (Сухоцький, 87), Гречишкін, Харатін, Калітвінцев, Ліпартія, Пауліньо (Кулач, 79), Бонавентура (Петряк, 60)

"Олександрія": Новак, Чеботаєв, Басов, Гітченко, Цуріков, Банада, Запорожан, М'ягков (Чантурішвілі, 81), Старенький (Леванідов, 42), Полярус (Пономар, 71), Куліш

Попередження: Соболь, Петряк - Куліш, Банада, М'ягков, Гітченко

Видалення: Новак, 40

"Динамо" у день 90-річчя клубу не зуміло порадувати уболівальників перемогою. Кияни пропустили швидкий гол від "Олімпіка", після чого кілька разів могли відігратися, але номінальних господарів поля рятував каркас воріт. Після перерви помилку допустив захисник киян Бурда, в результаті чого Поступаленко перехопив м'яч і відправив його у порожні ворота.

Динамівці продовжували тиснути, але зуміли забити лише одного разу перед фінальним свистком - навіс Шепелєва зі штрафного замкнув Бурда. Це перша перемога "Олімпіка" над "Динамо" в історії донецького клубу.

"Олімпік" - "Динамо" - 2:1

Голи: Сергійчук, 8, Поступаленко, 63 - Бурда, 90+4

"Олімпік": Махарадзе, Немчанінов, Цимбалюк, Гришко, Брікнер, Шестаков, Поступаленко (Гошкодеря, 76), Богданов (Матяж, 79), Моха, Сергійчук (Федорів, 83), Гринь

"Динамо": Рудько, Кадар, Бурда, Очігава, Морозюк (Шепелєв, 64), Гармаш (Ярмоленко, 46), Циганков (Бесєдін, 73), Буяльський, Рибалка, Пантіч, Яремчук

Попередження: Богданов, Брікнер, Цимбалюк - Кадар

Нагадаємо, в заключному матчі дня донецький "Шахтар" у статусі чемпіона зіграє з "Чорноморцем".