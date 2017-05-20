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Прем'єр-ліга: "Зірка" легко обіграла "Волинь"

20 травня в 16:03

Господарі поля забивали в другому таймі.

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"Зірка" забила двічі
ua-football.com
Сьогодні, 20 травня, матчем "Зірки" і "Волині" у Кропивницькому стартував 30-й тур української Прем'єр-ліги.

Перший тайм на стадіоні "Зірка" пройшов в обопільних атаках. Команди не відсиджувалися в обороні, а мали кілька реальних шансів, щоб засмутити ворота один одного.

Другу половину гри вже активніше почали господарі, що в підсумку вилилося в результативний удар - Есеола після навісу з флангу продавив Горопевшека і проштовхнув м'яч у ворота.

А вже наприкінці зустрічі Сітало подвоїв перевагу команди з Кропивницького - Збунь на швидкості увірвався в штрафний майданчик суперника і пробив - Марчук виручив, але з добиванням Сітало Андрій вже впоратися не міг.

"Зірка" – "Волинь" – 2:0

Голи: Есеола, 68, Сітало, 82

"Зірка": Лепка, Маткобожик, Кучеренко, Фатєєв, Полегенько (Щедрий, 86), Загальський (Акименко, 88), Дришлюк, Драченко, Збунь, Есеола (Прядун, 85), Сітало

"Волинь": Марчук, Романюк, Мелинишин, Марушка, Шаповал, Тетеренко, Р. Никитюк, Герасим'юк (Ільницький, 76), Ляшенко, Котюн (Трикош, 76), Петров

Попередження: Есеола – Марушка, Горопевшек, Котюн, Ільницький, Ляшенко

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Нагадаємо, обігравши у 28-му турі "Зорю" з рахунком 3:2 донецький "Шахтар" став десятиразовим чемпіоном України.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Волинь Україна Прем'єр-ліга Зірка футбол
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