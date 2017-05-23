Прем'єр-ліга затвердить склад учасників нового сезону 2 червня

Зовсім скоро стане відомо, які команди стартують у новому сезоні УПЛ.

У порядку денному заплановано розглянути 8 позицій ФФУ

2 червня в Києві відбудуться Загальні збори учасників, повідомляє офіційний сайт організації.

У порядку денному заплановано розглянути 8 позицій, найцікавішою з яких є третя за черговістю, яка передбачає склад учасників УПЛ на сезон-2017/18.

Зазначимо, що вже точно відомо, що залишить УПЛ луцька "Волинь", а от ім'я другої команди поки що залишається невизначеним.

За рятівне місце на даний момент борються "Карпати" і "Дніпро". Після 30 зіграних турів дніпряни відстають від львів'ян на два очки.

Також відомо, що маріупольський "Іллічівець" після двох років відсутності повертається у Прем'єр-лігу, ставши чемпіоном Першої ліги.

Нагадаємо, обігравши у 28-му турі "Зорю" з рахунком 3:2 донецький "Шахтар" став десятиразовим чемпіоном України.