Прем'єр-ліга затвердила формат чемпіонату на наступний сезон

В Україні з'являться перехідні поєдинки за місце в еліті.

В УПЛ залишиться 12 команд Sport Arena

Прем'єр-ліга затвердила формат сезону-2017/18 про що повідомив офіційний сайт турніру.

Керівництво УПЛ зберегло на наступний сезон 12 учасників. Крім того, були додані матчі плей-офф за право грати в елітному дивізіоні для 10-ї і 11-ї команд турнірної таблиці. 12-та команда покине турнір напряму.

Інші деталі формату залишаться без змін - перший етап з іграми в два кола (22 тури) і другий етап з двома групами і матчами в два кола (10 турів).

Базовою датою першого туру стало 16 липня. Днем раніше буде зіграний матч за Суперкубок України між "Динамо" і "Шахтарем". Поєдинки першого туру для українських грандів перенесено на 19 липня.

Базовою датою останнього 32-го туру вказано 19 травня. Для матчів плей-офф за право грати в УПЛ обрані 23 і 26 травня 2018 року.

Нагадаємо, чемпіоном України за підсумками сезону, що минає, став донецький "Шахтар".