Прем'єр-ліга: "Ворскла" мінімально обіграла "Карпати"

Полтавчани здобули три очки на виїзді.
Все вирішила атака гостей на 57-й хвилині поєдинку: Хльобас відкотив м'яч на Шарпара, який в дотик пробив воротаря Боровика. Ця перемога дозволить "Ворсклі" тимчасово обійти "Чорноморець" і очолити другу половину турнірної таблиці.
"Карпати" - "Ворскла" - 0:1
Гол: Шарпар, 57
"Карпати": Боровик, Мірошниченко, Дитятьєв, Нестеров, Матвієнко, Ксьонз (Шина, 67), Кльоц, Голодюк (Чачуа, 67), Гуцуляк (Лобай, 83), Худоб'як, Гладкий
"Ворскла": Шуст, Пердута, Чижов, Даллку, Ребенок, Скляр, Ткачук (Мякушко, 65), Кравченко, Шарпар, Одарюк (Загорулько, 74), Хльобас (Саків, 90+2)
Попередження: Гуцуляк, Кльоц - Скляр, Шарпар, Пердута
Нагадаємо, в інших матчах дня "Шахтар" зіграє з "Олімпіком", "Олександрія" прийматиме "Чорноморець", а "Динамо" - "Зорю".DT.UA