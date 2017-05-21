Прем'єр-ліга: "Ворскла" мінімально обіграла "Карпати"

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Полтавчани здобули три очки на виїзді.

Шарпар забив переможний гол ФК Ворскла

Сьогодні, 21 травня, відбувся черговий матч, в якому "Карпати" приймали "Ворсклу" і зазнали мінімальної поразки з рахунком 0:1.

Все вирішила атака гостей на 57-й хвилині поєдинку: Хльобас відкотив м'яч на Шарпара, який в дотик пробив воротаря Боровика. Ця перемога дозволить "Ворсклі" тимчасово обійти "Чорноморець" і очолити другу половину турнірної таблиці.

"Карпати" - "Ворскла" - 0:1

Гол: Шарпар, 57

"Карпати": Боровик, Мірошниченко, Дитятьєв, Нестеров, Матвієнко, Ксьонз (Шина, 67), Кльоц, Голодюк (Чачуа, 67), Гуцуляк (Лобай, 83), Худоб'як, Гладкий

"Ворскла": Шуст, Пердута, Чижов, Даллку, Ребенок, Скляр, Ткачук (Мякушко, 65), Кравченко, Шарпар, Одарюк (Загорулько, 74), Хльобас (Саків, 90+2)

Попередження: Гуцуляк, Кльоц - Скляр, Шарпар, Пердута

Нагадаємо, в інших матчах дня "Шахтар" зіграє з "Олімпіком", "Олександрія" прийматиме "Чорноморець", а "Динамо" - "Зорю".