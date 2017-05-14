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Прем'єр-ліга: "Ворскла" і "Зірка" обмінялися голами

14 травня в 16:54

Команди не змогли визначити переможця.

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Команди зіграли внічию
football.ua
Відбувся черговий матч 29-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Ворскла" приймала "Зірку".

"Зірка" могла перемогти і гарантувати собі місце в еліті на наступному сезон, але зробити цього не вдалося. Суперники обмінялися голами і завершили поєдинок внічию, тому команді з Кропивницького ще належить завершити боротьбу за виживання в наступних турах.

"Ворскла" - "Зірка" - 1:1
Голи: Хльобас, 31 - Загальський, 73

"Ворскла": Шуст, Ребенок, Даллку, Чижов, Сапай, Ткачук (Загорулько, 78), Чеснаков, М'якушко (Саків, 80), Шарпар, Одарюк (Кунєв, 68), Хльобас

"Зірка": Паст, Перейра, Кучеренко, Фатєєв, Полегенько (Щедрий, 59), Загальський, Дришлюк (Акименко, 70), Драченко, Збунь (Попов, 84), Есеола, Сітало

Попередження: Чижов, Чеснаков, М'якушко - Перейра, Дришлюк

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Нагадаємо, у другому матчі дня зустрінуться "Дніпро" і "Карпати".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Зірка Ворскла футбол
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