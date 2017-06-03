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Прем'єр-ліга визначила календар першого етапу нового сезону

3 червня в 10:04

Прем'єр-лізі знову зіграють 12 команд.

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"Шахтар" і "Динамо" зіграють у другому турі
ФК Шахтер
Став відомий календар першого етапу сезону української Прем'єр-ліги 2017/18.

Відзначимо, що київське "Динамо" та донецький "Шахтар" зустрінуться у другому турі у Харкові.

Червоним виділені домашні матчі. Після 11-го туру команди зіграють в тому ж порядку і в другому колі, але зі зміною господарів.

Новий сезон Прем'єр-ліги стартує 16 липня, а перший етап повинен закінчитися 3 березня.

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fpl.ua

Нагадаємо, обігравши у 28-му турі "Зорю" з рахунком 3:2 донецький "Шахтар" став десятиразовим чемпіоном України.

17 травня в Харкові у фіналі Кубка України "Шахтар" виявився сильнішим за "Динамо" з рахунком 1:0, тим самим завоювавши трофей.

Читайте також: Прем'єр-ліга затвердила формат чемпіонату на наступний сезон

Раніше повідомлялося, що "Верес" буде виступати в Прем'єр-лізі замість "Десни".

За матеріалами: fpl.ua
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Теги Шахтар Україна календар Динамо Прем'єр-ліга футбол
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