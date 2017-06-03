Прем'єр-ліга визначила календар першого етапу нового сезону

Прем'єр-лізі знову зіграють 12 команд.
Відзначимо, що київське "Динамо" та донецький "Шахтар" зустрінуться у другому турі у Харкові.
Червоним виділені домашні матчі. Після 11-го туру команди зіграють в тому ж порядку і в другому колі, але зі зміною господарів.
Новий сезон Прем'єр-ліги стартує 16 липня, а перший етап повинен закінчитися 3 березня.
Нагадаємо, обігравши у 28-му турі "Зорю" з рахунком 3:2 донецький "Шахтар" став десятиразовим чемпіоном України.
17 травня в Харкові у фіналі Кубка України "Шахтар" виявився сильнішим за "Динамо" з рахунком 1:0, тим самим завоювавши трофей.
Раніше повідомлялося, що "Верес" буде виступати в Прем'єр-лізі замість "Десни".fpl.ua