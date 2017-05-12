Прем'єр-ліга: "Сталь" мінімально обіграла "Волинь"

Господарі поля у другому таймі грали в меншості.
"Волинь" - "Сталь" - 0:1
Гол: Дебелко, 18
"Волинь": Неділько, Романюк, Логінов, Горопевшек, Шаповал, Р. Никитюк, Герасимюк, Тетеренко (Задерецький, 88), Діденко (Чепелюк, 62), Мємєшев (Ляшенко, 21), Петров
"Сталь": Бандура, Пашаєв, Кравченко, Стамєнкович, Шабанов (Іщенко, 72), Леандро, Каленчук, Карасюк, Е. Малакян (Деул, 63), Васін, Дебелко (Карікарі, 38)
Попередження: Логінів, Горопевшек, Чепелюк, Тетеренко - Каленчук, Шабанов, Стамєнкович, Іщенко.
Видалення: Логінов, 44
Нагадаємо, в минулому турі донецький "Шахтар" оформив десяте чемпіонство в історії.DT.UA