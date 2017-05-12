Прем'єр-ліга: "Сталь" мінімально обіграла "Волинь"

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Господарі поля у другому таймі грали в меншості.

"Сталь" впоралася з аутсайдером football.ua

Сьогодні, 12 травня, відбувся перший матч, в якому "Волинь" приймала "Сталь". Долю зустрічі вирішив гол Дебелка на 18-й хвилині, який замкнув простріл з флангу. З 44-ї хвилини "Волинь" грала у меншості і не реалізувала кілька гольових епізодів після перерви.

"Волинь" - "Сталь" - 0:1

Гол: Дебелко, 18

"Волинь": Неділько, Романюк, Логінов, Горопевшек, Шаповал, Р. Никитюк, Герасимюк, Тетеренко (Задерецький, 88), Діденко (Чепелюк, 62), Мємєшев (Ляшенко, 21), Петров

"Сталь": Бандура, Пашаєв, Кравченко, Стамєнкович, Шабанов (Іщенко, 72), Леандро, Каленчук, Карасюк, Е. Малакян (Деул, 63), Васін, Дебелко (Карікарі, 38)

Попередження: Логінів, Горопевшек, Чепелюк, Тетеренко - Каленчук, Шабанов, Стамєнкович, Іщенко.

Видалення: Логінов, 44

Нагадаємо, в минулому турі донецький "Шахтар" оформив десяте чемпіонство в історії.