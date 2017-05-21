Прем'єр-ліга: "Шахтар" розійшовся миром з "Олімпіком"

"Гірники" провели поєдинок практично резервним складом.
"Гірники" вже завоювали чемпіонство, а також виграли Кубок України, тому ця гра вже не мала турнірного значення. Паулу Фонсека дав можливість зіграти деяким резервістам, які змогли заробити нічию. "Олімпік" вийшов вперед на 12-й хвилині зусиллями Сергійчука, однак у підсумку номінальні гості пропустили після перерви, коли Бутко замкнув простріл на дальній штанзі.
"Шахтар" - "Олімпік" - 1:1
Голи: Бутко, 50 - Сергійчук, 12
"Шахтар": Каніболоцький, Бутко, Кривцов, Ордець, Азеведо, Танковський, Малишев (Коваленко, 75), Патрік (Марлос, 65), Зубков, Дентіньо (Тайсон, 65), Бланко-Лещук
"Олімпік": Махарадзе, Шестаков, Гришко, Іллой-Айєт, Немчанінов, Богданов, Брікнер, Моха, Поступаленко (Цимбалюк, 73), Гемега (Олійник, 59), Сергійчук (Гошкодеря, 81)
Попередження: Ордець, Кривцов, Азеведо, Бутко - Шестаков
Нагадаємо, раніше "Ворскла" мінімально обіграла "Карпати".DT.UA