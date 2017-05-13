Прем'єр-ліга: "Шахтар" легко переграв "Чорноморець"

Донеччани забили супернику три м'ячі.
"Гірники" стали десятиразовими чемпіонами України ще в минулому турі, тому в поєдинку з одеситами у "Шахтаря" не було турнірної мотивації, а Паулу Фонсека виставив експериментальний склад.
Тим не менш, це не завадило донеччанам перемогти - одесити пропустили тричі і не змогли забити у відповідь.
"Чорноморець" - "Шахтар" - 0:3
Голи: Аблітаров, 29 (автогол), Бланко-Лещук, 37, 89
"Чорноморець": Безрук, Люлька, Азацький, Аблітаров, Каплієнко, Ковалець (Машнін, 75), Андрієвський, Третьяков, Коркішко, Мусолітін (Сільвіо, 60), Хобленко (Барілко, 75)
"Шахтар": Шевченко, Бутко, Кучер (Ордець, 65), Кривцов, Азеведо, Коваленко (Малишев, 65), Танковський, Зубков, Патрік, Дентіньо (Кобін, 79), Бланко-Лещук
Попередження: Кобін
Нагадаємо, в інших матчах дня "Олімпік" обіграв "Динамо", а "Зоря" впоралась з "Олександрією".DT.UA